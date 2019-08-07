Главный прокурор Ямала появился на публике после слухов об отставке

Глава ямальской прокуратуры выступил с докладом на совещании полпреда УрФО Николая Цуканова Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Прокурор Ямала Александр Герасименко в режиме видеоконференции выступил с докладом на совещании у полпреда УрФО Николая Цуканова, передает журналист «URA.RU» с места событий. Это публичное мероприятие стало первым после долгого перерыва и появления информации о том, что Герасименко может занять место руководителя Уральской транспортной прокуратуры.

«Серьезные нарушения выявлялись в прошлом году при исполнении региональной программы капремонта жилья. В прошлом году были выявлены случаи в Губкинском», — сообщил Герасименко. По его словам, в 2017 году подрядчик сорвал работы по программе капитального ремонта и с ним расторгли контракт. Однако на следующий год местные власти вновь заключили с ним договор, и подрядчик снова сорвал все сроки. «Нарушение сроков выполнения работ по капитальному ремонту потребовали вмешательства прокуратуры и в Ноябрьске в прошлом году», — добавил Герасименко.

Глава надзорного ведомства подчеркнул, что в этом году на ремонтные работы 237 домов выделено более 1 млрд рублей. Герасименко предупредил чиновников: прокуратура будет контролировать не только сроки и качество работ, но и использование бюджетных средств.

Александр Герасименко сейчас занимает пост главного прокурора Ямала. Недавно появилась информация о возможном переходе силовика в Уральскую транспортную прокуратуру. Также сообщалось, что Герасименко перестал появляться на публичных мероприятиях на Ямале. Новым прокурором округа может стать глава прокуратуры Магаданской области Анатолий Васильев. Место последнего предположительно займет зампрокурора Курганской области Олег Седельников.