06 августа 2019
05 августа 2019

В Тюменской области током убило 1000 свиней

© Служба новостей «URA.RU»
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Новый Уренгой — Сеяха — Яр-Сале - командировка Кобылкина, свинья, поросенок, поросята
Из-за удара током погибло около 1000 животныхФото: Андрей Загумённов © URA.RU

Около 1000 свиней погибло от удара током в Тюменской области. Инцидент произошел в Заводоуковском городском округе, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу регионального ветуправления Вадима Шульца.

«Погибло около тысячи свиней в Заводоуковском районе от электрического тока. Замыкание произошло на подстанции, и погибли эти животные», — приводит издание слова чиновника. Свиньи принадлежали Мичуринской свиноводческой компании. На всякий случай, трупы проверили на инфекцию — пробы дали отрицательный результат.

Источник «URA.RU», знакомый с ситуацией, сообщил, что электросети обслуживались компанией «Тюменьэнерго». Подтвердить эту информацию оперативно не удалось — в пресс-службе энергетического предприятия взяли время на подготовку комментария. В ветслужбе и пострадавшей сельхозкомпании не ответили на звонок агентства.

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