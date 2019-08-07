В Тюменской области током убило 1000 свиней

Из-за удара током погибло около 1000 животных Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Около 1000 свиней погибло от удара током в Тюменской области. Инцидент произошел в Заводоуковском городском округе, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу регионального ветуправления Вадима Шульца.

«Погибло около тысячи свиней в Заводоуковском районе от электрического тока. Замыкание произошло на подстанции, и погибли эти животные», — приводит издание слова чиновника. Свиньи принадлежали Мичуринской свиноводческой компании. На всякий случай, трупы проверили на инфекцию — пробы дали отрицательный результат.

Источник «URA.RU», знакомый с ситуацией, сообщил, что электросети обслуживались компанией «Тюменьэнерго». Подтвердить эту информацию оперативно не удалось — в пресс-службе энергетического предприятия взяли время на подготовку комментария. В ветслужбе и пострадавшей сельхозкомпании не ответили на звонок агентства.