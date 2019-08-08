В Кургане рано утром 8 августа на улице Пролетарской в районе Некрасовского моста загорелась «ГАЗель» компании ритуальных услуг «Реквием». Очевидцы сообщают о взрыве и делятся видео в соцсетях. В комментариях курганцы предполагают, что инцидент вызван конфликтом среди владельцев похоронного бизнеса.
Видео тушения пожара появилось в сообществе «Инцидент. Курган» соцсети «ВКонтакте». «Это уже их второй раз. И вторую „ГАЗель“. Конкуренты. И поражает то, что данное ритуальное бюро не предпринимает никаких решений по этому поводу. Первый раз в самом дворе их сожгли. Второй сейчас. Третий раз, наверное, само бюро подожгут. А людям остается только сидеть и ждать, как на пороховой бочке», — прокомментировала пользовательница Марина Максимова.
В пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области сообщили, что причина возгорания фургона пока неизвестна. В ритуальном агентстве «Реквием», которому принадлежала «Газель», отказались комментировать происшествие.