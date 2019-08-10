Уралец расстрелял бойцов Росгвардии

В Тюмени 10 августа местный житель открыл огонь по бойцам Росгвардии. Один из сотрудников ведомства получил ранение.
В Росгвардии уточнили, что тюменец начал стрелять еще до того, как его попытались задержать. Мужчина показался силовикам подозрительным, и те решили его проверить. «При приближении сотрудников мужчина кинул в их сторону неизвестный предмет и открыл огонь из оружия, ранив росгвардейца», — приводит ТАСС заявление официального представителя ведомства Валерия Грибакина.
В Росгвардии уточнили, что во время задержания нарушителя силовикам также пришлось использовать оружие. «Нападавший был задержан и обезоружен. На место происшествия вызваны бригада скорой помощи и следственно-оперативная группа УМВД», — резюмировали в Росгвардии.
Сейчас жизни сотрудника ведомства ничего не угрожает. Задержанный госпитализирован с ранениями ног.