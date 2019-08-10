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Уралец расстрелял бойцов Росгвардии

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественные мероприятия в честь 5-летия отряда ОМОНа. Сургут, росгвардия
Один из силовиков получил ранениеФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Тюмени 10 августа местный житель открыл огонь по бойцам Росгвардии. Один из сотрудников ведомства получил ранение.

В Росгвардии уточнили, что тюменец начал стрелять еще до того, как его попытались задержать. Мужчина показался силовикам подозрительным, и те решили его проверить. «При приближении сотрудников мужчина кинул в их сторону неизвестный предмет и открыл огонь из оружия, ранив росгвардейца», — приводит ТАСС заявление официального представителя ведомства Валерия Грибакина.

В Росгвардии уточнили, что во время задержания нарушителя силовикам также пришлось использовать оружие. «Нападавший был задержан и обезоружен. На место происшествия вызваны бригада скорой помощи и следственно-оперативная группа УМВД», — резюмировали в Росгвардии.

Сейчас жизни сотрудника ведомства ничего не угрожает. Задержанный госпитализирован с ранениями ног.

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