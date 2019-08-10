Бойцы Росгвардии изъяли у тюменца ножи и пистолеты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Житель Тюмени, открывший огонь по сотрудникам Росгвардии, имел при себе два ножа, сигнальный и травматический пистолет. Из последнего 49-летний мужчина ранил силовика, который остановил его для проверки личности. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ по Тюменской области.

По информации следователей, инцидент произошел ночью в западной части города. Двое росгвардейцев остановили для проверки мужчину, который ехал на велосипеде. «На требования правоохранителей выйти и показать документы злоумышленник произвел несколько выстрелов из травматического пистолета. В результате один из сотрудников получил ранения», — рассказали в пресс-службе тюменского СК.

В ответ бойцы применили табельное оружие и ранили мужчину в ногу. При досмотре у тюменца изъяли ножи и пистолеты. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Как ранее сообщало «URA.RU», жизни сотрудника Росгвардии ничего не угрожает. Задержанный госпитализирован.

Фото: пресс-служба СУ СК Российской Федерации по Тюменской области

Фото: пресс-служба СУ СК Российской Федерации по Тюменской области