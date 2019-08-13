Покупателю вместо зеленого перца пробили яблоки по завышенной цене Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) гипермаркет торговой сети «Монетка» продает яблоки по цене почти в 10 раз выше, чем по всей стране. Об этом сообщил пользователь группы «ЧП | ДТП | Новый Уренгой» социальной сети «ВКонтакте».

«Будьте внимательны! В „Монетке“ появился новый сорт зеленого перца „Яблоки Симиренко“ по баснословной цене — 1000 рублей за кг», — написал автор. К посту он прикрепил фотографию, на которой виден чек из магазина на фоне зеленого перца. В чеке 440 грамм «яблок» обошлись ямальцу в 440 рублей.

Получить оперативный комментарий в отделе по связям с общественностью торговой сети не удалось. Туда был отправлен запрос. На момент публикации ответ получен не был.

По данным Росстата на 5 августа, один килограмм яблок на Ямале стоит 135,68 рубля, в УрФО — 120,52 рубля, а по России — 111,12 рубля.