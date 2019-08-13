Британская газета сообщила об угрозе Арктике

Круизный туризм по Арктике может навредить природе и коренному населению Фото: Pixabay

Круизный туризм наносит вред природе и коренному населению Арктики. К таким выводам пришли журналисты британской газеты The Guardian.

«Количество круизных кораблей растет, вот в чем суть. Чем больше корабль, тем больше он создает проблем. Лайнерам не хватает места в Арктике», — заявил в интервью немецкому изданию «Neue Osnabrücker Zeitung» один из ведущих мировых полярников Арведа Фукса. Британские журналисты, в свою очередь, привели данные норвежского фонда «Центр логистики Крайнего Севера», согласно которым пассажир лайнера в среднем генерирует более 30 литров сточных вод в день, а средний круизный корабль производит более 95 тысяч литров масляных вод в трюме от двигателей и механизмов.

С беспокойством немецкого исследователя отчасти согласился замдиректора института географии РАН Аркадий Тишков. «Особого вреда, если соблюдать все регламенты сброса и накопления загрязняющих веществ на лайнере, природе Арктики не будет», — отметил Тишков, но добавил, что нужны ограничения для круизного туризма к природоохранным участкам.

На Ямале, по словам Тишкова, есть несколько мест, которые представляют туристические интерес: «Некоторые участки Обской губы и остров Белый. Есть участки на Гыдане, но там заповедник, и надо согласовывать с ними действия».

Ранее «URA.RU» сообщало, что власти Ямала хотят сделать из столицы региона Салехарда «маленькую Лапландию». У региона большой потенциал этнического и гастрономического туризма и экстремальных видов отдыха.