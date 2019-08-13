Минприроды хочет спасти символ Ямала

Дикого северного оленя могут включить в список исчезающих животных Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Дикий северный олень, неофициальный символ Ямала, может быть включен в список редких и исчезающих животных. Соответствующий вопрос специалисты Минприроды должны проработать до осени.

«До середины сентября должен быть проработан вопрос о включении дикого северного оленя в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира», — приводит РИА «Новости» выдержку из сообщения ведомства.

Ранее в официальной группе «Заповедники Таймыра» соцсети «ВКонтакте» появился пост, что северный олень оказался на грани вымирания. «Зафиксировано колоссальное изменение в численности оленьих стад. Были обследованы традиционные по многолетнему мониторингу места группировки оленей, где группировок нет!» — говорится в посте. По мнению ученых и специалистов заповедника, причиной сокращения поголовья оленей стало браконьерство.

Ямал имеет неофициальный статус центра мирового оленеводства. Численность поголовья домашнего северного оленя в регионе составляет более 700 тысяч голов. В 2015 году в округе из-за резкого сокращения популяции на пять лет запретили охоту на диких оленей.