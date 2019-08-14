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Старейшее тюменское предприятие избежало банкротства

© Служба новостей «URA.RU»
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Город карантин Курган, контрольные весы
Весы «Тюмень» использовались по всему СССРФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Арбитражный суд отказал УФНС по Тюменской области в требовании признать банкротом Тюменский приборостроительный завод. Информация об этом размещена в судебной картотеке. Завод — одно из старейших предприятий региона, знаменит выпуском весов «Тюмень», которые использовались по всему СССР.

В деле указано, что налоговики в необходимый срок не предоставили доказательства наличия у предприятия имущества, которое могло быть покрыть расходы по банкротству. 13 августа арбитраж Тюменской области опубликовал решение — вернуть истцу заявление о признании ответчика банкротом.

Сумма исковых требований УФНС составляла 1,2 млн рублей. Оперативно узнать, будет ли налоговая оспаривать решение суда не удалось — в ведомство направлен запрос.

Приборостроительный завод был основан на базе эвакуированного в Тюмень в 1941 году из Киева завода «Цепи Галля». К выпуску знаменитых весов предприятие приступило в 1959 году. Ранее агентство сообщало, что в 2018 году налоговая служба уже имела претензии к предприятию, но и тогда банкротства удалось избежать.

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