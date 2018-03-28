13:38 28 марта 2018 3

Весы с надписью «Тюмень» больше полувека можно увидеть в магазинах и на рынках в России и в соседних странах Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Тюмени подан иск о банкротстве одного из старейших предприятий, продукция которого известна на всем постсоветском пространстве — «Тюменского приборостроительного завода». Признать компанию банкротом потребовали налоговики. Соответствующий иск подан в Арбитражный суд Тюменской области 27 марта. Как следует из информации на сайте суда, Управление федеральной налоговой службы по Тюменской области выдвинуло к заводу исковые требования почти на 2,7 миллиона рублей. Дата заседания пока не назначена. По данным системы «Контур.Фокус», учредителем ЗАО «Тюменский приборостроительный завод» на 2002 год являлось правительство области в лице департамента имущественных отношений. Сейчас директором предприятия является Марат Азаматов.

Он же, по данным из открытых источников, ведет обширный собственный бизнес, являясь учредителем или руководителем еще семи коммерческих фирм, шесть из которых зарегистрированы на территории завода — улице Одесской, 7 и 9. Источник агентства, знакомый с ситуацией, рассказал, что «производства на заводе давно никакого нет, все сдается в аренду». «В 2011 году на юбилей завода хотели выпустить партию весов, но даже это не получилось, — говорит собеседник агентства. — Фактически сейчас там остались кабинеты директора и бухгалтера». Оперативно получить комментарий в департаменте имущественных отношений не удалось: в приемной корреспонденту «URA.RU» сообщили, что «все комментарии только по письменному запросу».

В ЗАО «Тюменский приборостроительный завод» корреспонденту «URA.RU» сообщили, что долги по налогам будут погашены и банкротство предприятию не грозит. «Размер требований и наши активы несопоставимы», — пояснили там. Появление иска о банкротстве на заводе объясняют тактикой налогового ведомства: «Если есть задолженность по налогам, а у предприятия есть имущество, налоговики теперь подают такие иски, чтобы быстрее добиться уплаты — другим путем получить недоимки сложнее». Собеседник агентства подтвердил, что легендарные весы на заводе уже не выпускают.

Тюменский приборостроительный завод — производитель весов «Тюмень», которые используются уже больше полувека. Завод был основан на месте эвакуированного в Тюмень в 1941 году из Киева завода «Цепи Галля». К выпуску весов предприятие приступило в 1959 году. Тюменские весы попали в кадры многих старых советских кинолент и стали одним из символов СССР.