Новый мэр Тобольска взял в свою команду двух выходцев из Тюмени

Председателями юридического комитета и комитета экономики мэрии Тобольска стали Зухра Исимбаева и Мария Туганова соответственно. Информация об этом размещена на сайте администрации города. Обе чиновницы ранее работали в структурах мэрии Тюмени, как и глава Тобольска Максим Афанасьев, избранный мэром 28 мая 2018 года.
Так, Исимбаева трудилась в городском департаменте инфраструктуры и транспорта, а Туганова возглавляла МКУ «Муниципальные закупки города Тюмени». Бывший начальник юридического комитета Тобольска Александр Поляков понижен до зампредседателя, его судьбу разделил и экс-глава экономического комитета Сергей Новоселов.
Оперативно уточнить причину кадровых перестановок в мэрии Тобольска не удалось — в администрации взяли время на подготовку ответа.