20 августа 2019
19 августа 2019

Новый мэр Тобольска взял в свою команду двух выходцев из Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочая поездка губернатора Александра Моора. Тобольск, афанасьев максим
Новый глава Тобольска Максим Афанасьев начал кадровую перестановкуФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Председателями юридического комитета и комитета экономики мэрии Тобольска стали Зухра Исимбаева и Мария Туганова соответственно. Информация об этом размещена на сайте администрации города. Обе чиновницы ранее работали в структурах мэрии Тюмени, как и глава Тобольска Максим Афанасьев, избранный мэром 28 мая 2018 года.

Так, Исимбаева трудилась в городском департаменте инфраструктуры и транспорта, а Туганова возглавляла МКУ «Муниципальные закупки города Тюмени». Бывший начальник юридического комитета Тобольска Александр Поляков понижен до зампредседателя, его судьбу разделил и экс-глава экономического комитета Сергей Новоселов.

Оперативно уточнить причину кадровых перестановок в мэрии Тобольска не удалось — в администрации взяли время на подготовку ответа.

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