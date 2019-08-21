В московском дворе после игры в карты подожгли мужчину

Москвичи играли в карты, но дело обернулось ЧП
В Москве неизвестный поджег мужчину. По предварительным данным источника в правоохранительных органах, инцидент произошел после ссоры из-за карточной игры.
ЧП произошло в районе столицы Восточное Бирюлево. «Инцидент произошел после скандала из-за игры в карты», — сообщает
По некоторым данным, один из участников потасовки после ссоры отошел от компании, в которой играли в карты, уточняет «
С места преступления поджигатель скрылся. Пострадавший получил ожоги около 90% тела.