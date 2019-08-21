21 августа 2019

В московском дворе после игры в карты подожгли мужчину

© Служба новостей «URA.RU»
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Москвичи играли в карты, но дело обернулось ЧПФото: Александр Константинов © URA.RU

В Москве неизвестный поджег мужчину. По предварительным данным источника в правоохранительных органах, инцидент произошел после ссоры из-за карточной игры.

ЧП произошло в районе столицы Восточное Бирюлево. «Инцидент произошел после скандала из-за игры в карты», — сообщает Life.ru со ссылкой на источник.

По некоторым данным, один из участников потасовки после ссоры отошел от компании, в которой играли в карты, уточняет «Царьград». Вернулся мужчина с пятилитровой бутылкой горючей жидкости. Москвич облил зажигательной семью стол и одного из игроков, а затем поджег.

С места преступления поджигатель скрылся. Пострадавший получил ожоги около 90% тела.

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