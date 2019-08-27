В Тюмени труженицу тыла похоронили в «общей канаве»

Руководство пансионата не захотело тратиться на похороны постоялицы Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Руководство тюменского пансионата для ветеранов войны и труда приняло решение о захоронении труженицы тыла Анны Бусыгиной в санитарном пакете в «общей канаве». Это стало известно из опубликованного разговора сотрудников похоронной службы «Некрополь» и, предположительно, замглавы пансионата Игоря Полякова и теперь уже экс-директора Владимира Максименко.

Если верить записи, 91-летнюю труженицу тыла похоронили как человека, у которого не нашлось родственников. Это решили сделать из-за нежелания пансионата тратиться на полотенца для погребения. В ходе опубликованного 72.ru разговора также выяснилось, что бабушку могли бы похоронить рядом с родными, в отдельной могиле и крестом. Однако пансионат отказался оплачивать таблички с фамилией и инициалами, и место захоронения было бы анонимным. В итоге было принято решение похоронить бабушку в секторе для невостребованных людей. «Я вам вариант и предлагаю: давайте похороним ее как невостребованную, в общей канаве», — говорит сотрудник «Некрополя». «В пакет санитарный, в гроб и на хранение. Давайте так», — соглашается на записи предположительно глава пансионата.

В департаменте соцразвития Тюменской области и пансионате на звонок «URA.RU» не ответили. В региональном управлении СК сообщили, что проверка в учреждении еще не завершена.

Как ранее сообщало «URA.RU», Анну Бусыгину похоронили в пакете, что стало известно общественности. Через неделю после разразившегося скандала директор социального учреждения был уволен по требованию замгубернатора Ольги Кузнечевских. По данным бухотчетов учреждения, в 2018 году пансионату были перечислены из бюджета 43,7 млн субсидий, 18,4 млн пришло в кассу от платных услуг. По данным на 2018 год в пансионате обслуживалось 108 человек.