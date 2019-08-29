Сенцова первозят из ямальской колонии в Москву Фото: AP\ТАСС

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Сегодня 29 августа, четверг. К главным новостям дня:

Украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного за подготовку теракта в Крыму, перевозят из ямальской колонии в Москву. Журналисты поговорили с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым о том, зачем Сенцова увезли с Ямала и связанно ли это с обменом пленных России и Украины.

В России без работы остались шесть миллионов предпенсионеров. Но неработающие сами в этом виноваты, заявляют эксперты. Все из-за привычек и образа жизни.

Врачи по всей стране могут последовать примеру уральских хирургов и массово уволиться. Из-за этого Россию ждет медицинский кризис: уже к новому году с работы уйдут до 40% медиков.

Рынок секс-услуг всколыхнула история с изнасилованием девушки тремя силовиками на Урале. В Екатеринбург экстренно прилетела лидер движения секс-работниц Ирина Маслова. Женщина рассказала «URA.RU», почему проституцию в России необходимо легализовать.

Тюменец умер от боли после того, как врачи отказались его оперировать. Мужчине с тяжелой болезнью предложили встать в очередь на операцию. Ждать ее пришлось бы год, когда счет шел на часы.

42-летнего жителя Екатеринбурга повторно отправили на военную службу. Сначала мужчину попросили отметиться в военкомате, а потом забрали «на пару дней». Уралец до сих пор не вернулся домой.