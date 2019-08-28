Ждите очереди: тюменец умер от боли из-за отказа врачей провести срочную операцию

В Тюмени началась проверка больницы, врачи которой отказались прооперировать умирающего мужчину, предложив дождаться очереди на плановое хирургическое вмешательство.
44-летнего жителя Тюмени отказались госпитализировать в Областную клиническую больницу № 2, несмотря на сильнейшие боли из-за последней стадии тяжелого заболевания. Как сообщила в сообществе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте» супруга умершего Любовь Прорвина, когда они приехали с мужем в больницу, врачи вместо срочного хирургического вмешательства предложили ему встать в очередь на плановую операцию. дать очереди на нее пришлось бы около года. «Состояние с каждым днем становилось все хуже, он мог ходить только после обезболивающих препаратов и то с большим трудом», — написала Любовь Прорвина.
По ее словам, состояние мужа сильно ухудшилось вечером, 27 июня и пришлось вызвать скорую помощь. Фельдшеры дали обезболивающее, но оно не подействовало. Тогда медики стали звонить врачам с просьбой госпитализировать «тяжелого» пациента, но в больнице ответили отказом. из-за сильнейших болей у мужчяины в итоге остановилось сердце.
Проверкой ЧП занялись в областном департаменте здравоохранения и региональной прокуратуре. Как сообщила РБК и. о. руководителя пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области Анастасия Дембицкая, из медучреждения изъяли документы. ведется проверка. «К сожалению, существуют стадии заболеваний, в лечении которых современная медицина бессильна», — отметила представитель департамента.
Ранее в тюменской больнице отказались принять пациентку с отеком Квинке из-за того, что у врачей закончилась смена. Девушку в тяжелом состоянии пришлось везти в другую больницу. Прокуратура проводит проверку/