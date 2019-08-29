Экономист: оставшиеся без работы предпенсионеры сами виноваты в этом

Люди пожилого возраста слишком инертны и не способны быстро сменить сферу деятельности, полагает эксперт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Российские предпенсионеры, оставшиеся без работы, в большинстве случаев сами виноваты в этом. Такое мнение «URA.RU» высказал доктор экономических наук Никита Кричевский.

«На первый план сейчас выходят компетенции, не связанные с конкретными производственными навыкими. Предпенсионеров сменяет молодежь. Раньше занятость была связана с вовлеченностью в финансовые потоки и коррупционные схемы: в них были активно вовлечены и предпенсионеры (иногда даже сами того не желая). Сейчас деньги перестали тратить просто ради самих трат, поэтому предпенсионерам приходится не просто. Кроме того, многие предпенсионеры просто привыкли работать с 9 до 18 по инерции. В новых конкурентных условиях они, безусловно, будут первыми терять работу, причем по своей же вине. Ведь менять сферу деятельности они абсолютно не способны», — считает эксперт.

Еще одним фактором, сыгравшим негативную роль для увеличения безработицы среди предпенсионеров стало проведенное в России повышение пенсионного возраста, полагает Кричевский.

Ранее сообщалось, что из 10,1 млн граждан предпенсионного возраста трудоустроены только 40%. Пенсионный фонд России направил письмо в Роструд, в котором сообщил о 1,8 млн работающих мужчинах 1959—1963 годов рождения и 2,2 млн женщинах 1964—1968 годов рождения. Всего в стране проживают 10,1 млн людей предпенсионного возраста. Таким образом, безработными предпенсионерами сейчас являются шесть млн россиян. Уровень безработицы в стране среди предпенсионеров является экстремально высоким.