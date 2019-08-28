На Урале 42-летнего мужчину во второй раз забрали на военную службу

Военные сборы проводятся ежегодно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Екатеринбуржца, отца двоих детей, повторно забрали в армию. Об этом рассказала супруга 42-летнего уральца.

«Две недели назад пришли молодые люди, сказали мужу, чтобы зашел в военкомат отметиться. Он сходил туда, ему там дали повестку, заставили подписать. Сказали, что это сборы, и уедет он дня на три, может, больше», — цитирует супругу вновь призванного на службу E1.ru.

Оказалось, что муж екатеринбурженки вместе с другими «резервистами» находится на территории 32-го военного города в уральской столице. Позже муж сообщил, что его и тех, кто так же находится на сборах, отправляют на десять дней, но в условленный срок уралец пока так и не вернулся.

В пресс-службе Центрального военного округа «URA.RU» пояснили, что такие сборы организуются каждый год на основании указов президента РФ (постановление правительства «О военных сборах и некоторых вопросах обеспечения исполнения воинской обязанности»). Решение о призыве принимаются в военных комиссариатах.

Попасть на военные сборы сроком до двух месяцев может любой мужчина от 28 до 50 лет, имеющий в военном билете отметку «годен к военной службе».