03 сентября 2019
02 сентября 2019

В Кургане нашли способ создать тысячи новых рабочих мест. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков посетил строящийся объект в Курганском Индустриальном парке. Курган, шумков вадим, сергеев игорь, саносян андрей, куташи оксана
Вадим Шумков посетил строительство новых площадей в индустриальном парке КурганаФото: Игорь_Меркулов © URA.RU

В ближайшие пять лет в Кургане создадут более пяти тысяч рабочих мест благодаря строительству трех индустриальных парков, заявил врио губернатора Зауралья Вадим Шумков. Во всем регионе появится шесть таких площадок.

«Кургану нужны новые рабочие места с нормальной зарплатой. Потенциал создаваемых индустриальных парков в пятилетку — более пяти тысяч рабочих мест как минимум. Это только в городе Кургане», — рассказал Шумков после осмотра строительных работ на одной из таких площадок, расположенной на месте бывшего завода колесных тягачей (КЗКТ).

По словам главы региона, работать с промышленными инвестициями тяжело из-за большого срока окупаемости: «Банковская система предлагает финансирование от 10%, а рентабельность в ряде моментов не выше 5%». Индустриальные парки могут предложить готовые помещения, коммуникации и другие бонусы. «Мы должны готовить площадки, готовить кадры, давать налоговые льготы и, если получается, оказывать финансовую поддержку. Вот тогда будут новые рабочие места», — пояснил Шумков.

На месте бывшего КЗКТ только до конца года планируется реконструировать около 30 тысяч квадратных метров площадей. В ближайшие месяцы здесь откроется около 400 новых рабочих мест. «Треть работ уже выполнена. Основные объекты будут завершены до конца декабря», — рассказал гендиректор индустриального парка Игорь Сергеев, отметив, что уже есть два потенциальных резидента. Для дальнейшего развития есть 24 га пустующих промышленных территорий.

Подобные площадки планируется создать на базе пустующих площадей «Курганмашзавода» и на месте бывшего предприятия «Икар». В области индустриальные парки появятся в Варгашах, Далматово и Катайске.

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков посетил строящийся объект в Курганском Индустриальном парке. Курган
Игорь Сергеев (слева) раскрыл Вадиму Шумкову планы по развитию индустриального парка
Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU
Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков посетил строящийся объект в Курганском Индустриальном парке. Курган
Новые площадки создаются на месте бывшего завода КЗКТ
Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU
Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков посетил строящийся объект в Курганском Индустриальном парке. Курган
Основные работы планируется завершить до конца года
Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
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