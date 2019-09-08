06 сентября 2019

Курганцы решили, кто будет руководить регионом в ближайшие пять лет. Первые результаты от избиркома

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Выборы губернатора и в городскую думу. Тюмень, выборы, урна, триколор, избиратели, избиратель
В Зауралье закончились выборы губернатораФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
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Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

Выборы губернатора закончились в Курганской области. По предварительным подсчетам, победу одержал Вадим Шумков, который ранее был назначен временно исполняющим обязанности главы региона.

Согласно предварительным данным территориальной избирательной комиссии, за самовыдвиженца Вадима Шумкова голоса отдали 81,77% избирателей. За кандидата от КПРФ Якова Сидорова проголосовали 9,15% избирателей. Результат Татьяны Майбороды («Справедливая Россия») — 4,54%. За представителя ЛДПР Юрия Ярушина проголосовали 3,39% избирателей. Это данные после обработки 30 протоколов (3%).

Выборы губернатора Курганской области проходили 8 сентября. Срок полномочий главы региона — пять лет. В этот же день жители Кургана выбирали городскую думу.

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