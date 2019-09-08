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В Зауралье мужчина умер прямо на избирательном участке

© Служба новостей «URA.RU»
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Предварительное голосование за кандидатов Единой России в городскую думу. Тюмень , кабинка для голосования, выборы, избиратель, ноги в кроссовках
Трагедия произошла на выборах в одном из сел ЗауральяФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

На избирательном участке в одном из сел Целинного района Курганской области умер мужчина, который пришел проголосовать на выборах губернатора Зауралья. Об этом «URA.RU» сообщили собственные источники.

«Мужчине пенсионного возраста неожиданно стало плохо. Возможно, с сердцем что-то. На место приезжали медики, но спасти его не удалось», — рассказал собеседник агентства.

Глава Целинного района Иван Светличный в разговоре с «URA.RU» не стал отрицать факт смерти, но от любых комментариев по данному факту отказался. Получить комментарии в районной больнице также не удалось — в учреждении не ответили на звонок агентства.

В Зауралье 8 сентября проходит более 300 избирательных кампаний. В частности, жителям Зауралья предстоит избрать губернатора и новый состав думы областного центра.

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