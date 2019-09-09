Администрация Тюмени ищет крупного чиновника через интернет

Чиновники решили осваивать новые просторы интернета для поиска кандидатов на крупные должности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Администрация Тюмени ищет директора для департамента безопасности жизнедеятельности через неофициальные сайты по поиску работы. Объявление о вакансии опубликовано на сайте Jooble.

«Да, администрация города ищет директора департамента. После отбора он попадет в кадровый резерв», — сообщили в пресс-службе городской администрации.

У будущего директора департамента очень широкий круг обязанностей — от противодействия терроризму и экстремизму, борьбы с наркотиками до защиты населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности на водных объектах. Теперь именно он будет отвечать за контроль противопожарного состояния зданий и помещений. Ранее этим занимались сотрудники МЧС.

Также он будет отвечать за «народные дружины», собранные из добровольцев. У чиновника будет ненормированный рабочий день.

Заплата кандидатам предлагается в пределах 25 — 31 тысяч рублей. Из особенностей — стандартный соцпакет. От кандидата требуют стаж в сфере обеспечения жизнедеятельности не менее трех лет.