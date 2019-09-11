Шумков потребовал у чиновников определить критерий культурности

Глава Зауралья Вадим Шумков предложил определить критерий эффективности работы программ управления культуры областного правительства. Дискуссия завязалась во время доклада руководителя управления культуры Владимира Бабина.
«У нас какие KPI-показатели?» — поинтересовался Шумков, слушая доклад о распределении средств на культурные программы различного уровня. Бабин уточнил, что оценивается охват населения услугами культуры, количество участников художественной самодеятельности и мероприятий, их массовость, а также другие показатели. «На мой взгляд, все это количественные показатели», — отметил Шумков. Он напомнил, что в регионе по-прежнему много наркоманов и людей, злоупотребляющих спиртным.
«Наша программа культуры как-то влияет или не влияет на это?» — уточнил глава региона. «Ни один ученик музыкальной школы или школы искусств не попал в места не столь отдаленные», — ответил Бабин. Глава региона напомнил, что аналогичный разговор был с руководителем спортуправления Александром Васильевым, после которого были внесены коррективы в областную программу— акцент со спорта высоких достижений перенесли на массовые занятия спортом для широкого круга населения.
«Не дело, когда мы проводим День города и убираем полные улицы битой посуды и собираем какие-то окровавленные ошметки», — отметил Шумков. Также он добавил, что в населенных пунктах, где есть дома культуры, улицы не всегда выглядят на должном уровне. «Понимаем, что культуры не хватает», — отметил он.