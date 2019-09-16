В Тюменской области обнаружили самого старого носителя ВИЧ

В Тюменской области ВИЧ был обнаружен у 86-летнего мужчины, что стало своеобразным рекордом. Об этом в эксклюзивном интервью «URA.RU» рассказал главный врач тюменского Центра по профилактике и борьбы со СПИД Владимир Романов.
Мужчина заразился половым путем. По словам Романова, в регионе наметилась тенденция по выявляемости ВИЧ у пенсионеров. «К сожалению, люди старшего возраста считают, что ВИЧ в их среде не существует. Однако вирус не разбирает ни возраста, ни социального статуса», — констатирует доктор.
Основной путь заражения ВИЧ в Тюменской области — половой. Романов рассказал, что по данным на 2019 год, этим способом заразилось около 70% людей. Остальные заражаются через употребление наркотиков, минимальная часть населения — вертикальным способом, то есть от матери к ребенку.
Полностью интервью читайте в ближайшее время на «URA.RU».