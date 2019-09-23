В Тюмени мошенники притворились врачами

Мошенники выманивают крупные суммы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени появился новый вид мошенников. Они выманивают деньги у пенсионеров, пользуясь доверием к врачам. Об этом «URA.RU» сообщили в департаменте здравоохранения.

«В областную больницу по телефону обратился пациент. Он рассказал о звонке неизвестных, которые представились сотрудниками ОКБ №2 и сообщили о плохих анализах и серьезном заболевании», — сообщили в пресс-службе департамента.

Мужчине предложили быстрое излечение, но для этого он должен был перевести солидную сумму за процедуры как можно скорее. Пациент решил проверить сообщение и перезвонил в лечебное учреждение. Пока это единичный случай сообщения о подобного рода мошенничестве.

Как отметили в департаменте, регистраторы любой поликлиники или больницы никогда не сообщают результаты анализов и диагноз по телефону, а также не предлагают платное лечение. В случае подобных звонков тюменцам советуют обращаться в полицию с заявлением.

Ранее «URA.RU» сообщало о мошенниках, которые планировали воспользоваться новым законом о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций и попытались получить деньги с населения, добавив в платежки за квартиру новую строчку.