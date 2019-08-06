Тюменцев предупредили о мошенниках из-за новой строчки в квитанциях за ЖКХ

Ближайшее время платежки тюменцев не изменятся Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Как минимум три ближайших месяца жители Тюменской области не будут платить за страхование жилья от несчастных случаев и чрезвычайных ситуаций. Однако на этой теме уже пытаются нажиться мошенники. Об этом «URA.RU» рассказали в департаменте жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области.

Жители Восточного района Тюмени жалуются — некая управляющая компания разместила на подъездах объявления о том, что в платежках за август появится новая строчка — «страхование жилья от ЧС», оплата составит 300 рублей. «Управляющая компания не имеет права включать в платежный документ данные строки. Ее накажут, если собственник пожалуется в государственную жилищную инспекцию», — предупредили в департаменте.

Оплата взносов будет добровольной. Власти предполагают, что ажиотаж вокруг этой темы нагнетают страховые компании, которые уже начали обзванивать коммунальные компании.

«Изменения в Федеральный закон были внесены только в воскресенье. В них четко прописано — в течение трех месяцев будет разработана методика и программы по страхованию. Пока никаких нормативных документов нет и до регионов ничего не доведено», — разъяснили в ведомстве.

Тюменская область попала в число пилотных регионов по реализации нового закона о добровольном страховании жилья, вступившего в силу 4 августа. Поскольку пока нет никаких инструкций по поводу его работы «сверху», любые изменения, связанные с ним, в ближайшие три месяца будут неправомерными.