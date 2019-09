Ресторан экс-супруги Шнурова переедет в Новую Голландию

Средний чек в «Кококо» после переезда ресторана на новое место не изменится Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В начале следующего года в корпусе «Дом 12» на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге откроется ресторан «Кококо», которым владеет бывшая жена фронтмена группы «Ленинград» Матильда Шнурова. В настоящий момент заведение работает в отеле So Sofitel.

«Мы долго выбирали арендатора на место ресторана в здании „Дом 12“. <…> „Кококо“ — один из самых интересных ресторанов в Петербурге, он по праву занял свое место в международном рейтинге The World’s Best Restaurants», — цитируют «Ведомости» гендиректора Новой Голландии Роксану Шатуновскую.

В Новой Голландии ресторан «Кококо» будет работать в форматах fine-dining и бистро. Средний чек в ресторане не изменится, в бистро он будет ниже. На месте «Кококо» в отеле So Sofitel Шнурова откроет ресторан здоровой еды. «Я поняла, что „Кококо“ достиг своего потолка на нынешнем месте», — объяснила Шнурова.

Ресторан «Кококо» открылся в Санкт-Петербурге в 2012 году, с 2016 года он работает в отеле So Sofitel. Основная идея ресторана — познакомить посетителей с «новым представлением о русской кухне». В июне заведение попало в ТОП-120 лучших ресторанов мира по версии The World’s Best Restaurants. Ежемесячно Шнурова получает от заведения по девять миллионов рублей, передает «Утро.ру».