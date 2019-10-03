Мошенники утверждают, что получили данные 60 млн клиентов Сбербанка Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Главные новости к этому часу:

В Госдуме предложили ввести льготы для «жертв перестройки». Депутат Борис Чернышов посчитал, что россияне, пережившие испытания 90-х, заслужили соцподдержку. Бывший вице-президент РФ Александр Руцкой раскритиковал идею, заявив, что по этой схеме льготниками станут все россияне. А первый министр экономики РФ Андрей Нечаев посоветовал депутату лечиться.

В Сбербанке произошла крупная утечка данных клиентов. Из-за этого личная информация миллионов россиян может оказаться на черном рынке. Мошенники утверждают, что заполучили данные 60 млн клиентов банка, а проверка показала, что в базе — реальные люди.

Владимир Путин потребовал «не допустить фокусов» с доплатами врачам. Президент опасается, что повышение окладов отразится на компенсационных выплатах, из-за чего медики лишь пострадают.

Телеведущая Елена Малышева предложила поднять пенсионный возраст для российских женщин до 67 лет. Позже она оправдалась, что этой идее уже несколько лет, но отказываться от нее все равно не стала.

У свердловских бизнесменов начинаются тяжелые времена. После масштабной переоценки кадастровая стоимость нежилого имущества повысилась на 80%, из-за чего налоги вырастут в разы. К примеру, владельцам одного из ТЦ в Екатеринбурге придется платить больше 90 млн рублей вместо обычных 14 млн.

В соцсетях появилось видео с югорскими чиновниками, которые матерятся и путаются в словах при интервью. Кадры оказались неудачными дублями, снятыми местными телевизионщиками. Теперь журналисты выясняют, как неоднозначное видео попало в интернет.

Голосование за победителя премии «Политик года» от «URA.RU» вышло на финишную прямую — наши читатели отобрали тройку финалистов. Теперь выбирать из них лучшего будет экспертный совет из 50 лиц региона. Среди них — представители политической и бизнес-элиты Екатеринбурга, политологи, общественники и другие лидеры общественного мнения.