Игорь Алтушкин и Михаил Черепанов вошли в состав экспертного совета премии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Победителя премии информагентства «URA.RU» «Политик года» выберет экспертный совет из 50 человек.

В него вошли известные уральцы — представители политической (в том числе полпред Николай Цуканов) и бизнес-элиты Екатеринбурга (среди них глава «Русской медной компании» Игорь Алтушкин и глава «Сима-Ленда» Андрей Симановский), видные политологи и социологи региона, общественники и руководители СМИ, ректоры главных вузов, представители сферы культуры и лидеры общественного мнения Екатеринбурга.

«„Политика года“ по версии „URA.RU“ определят не политики и чиновники (у нас в экспертном совете их только двое — высшие руководители), а люди, которые принимают решения в Свердловской области. Самые активные, креативные, творческие. Именно они придумывают, чем дальше жить региону, и могут адекватно оценить вклад политиков в его развитие», — подчеркнул шеф-редактор «URA.RU» Иван Некрасов.

Полный список номинантов составил коллектив «URA.RU»: политические обозреватели агентства выдвигали претендентов, поясняя, что общественно-полезного сделано человеком с начала года. Номинанты, которые упоминались чаще всего, вошли в лонг-лист, который был вынесен на открытое голосование на сайте «URA.RU». За 14 дней в нем приняли участие более 74,1 тысяч пользователей.

Членам экспертного совета предстоит выбрать победителя премии из трех финалистов, которые ранее получили наибольшее число голосов. Это вице-губернатор Сергей Бидонько (34%, 25,5 тысячи голосов), мэр Екатеринбурга Александр Высокинский (21%, 15,9 тысячи голосов) и депутат гордумы Алексей Вихарев (19%, 14,1 тысячи голосов).

Список экспертного совета премии «Политик года — 2019»: