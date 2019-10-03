02 октября 2019

Победителя премии «Политик года» от «URA.RU» определят лучшие люди региона. Публикуем полный список экспертов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расширенное заседание президиума областного Союза промышленников и предпринимателей в офисе компании
Игорь Алтушкин и Михаил Черепанов вошли в состав экспертного совета премииФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Победителя премии информагентства «URA.RU» «Политик года» выберет экспертный совет из 50 человек.

В него вошли известные уральцы — представители политической (в том числе полпред Николай Цуканов) и бизнес-элиты Екатеринбурга (среди них глава «Русской медной компании» Игорь Алтушкин и глава «Сима-Ленда» Андрей Симановский), видные политологи и социологи региона, общественники и руководители СМИ, ректоры главных вузов, представители сферы культуры и лидеры общественного мнения Екатеринбурга.

«„Политика года“ по версии „URA.RU“ определят не политики и чиновники (у нас в экспертном совете их только двое — высшие руководители), а люди, которые принимают решения в Свердловской области. Самые активные, креативные, творческие. Именно они придумывают, чем дальше жить региону, и могут адекватно оценить вклад политиков в его развитие», — подчеркнул шеф-редактор «URA.RU» Иван Некрасов.

Полный список номинантов составил коллектив «URA.RU»: политические обозреватели агентства выдвигали претендентов, поясняя, что общественно-полезного сделано человеком с начала года. Номинанты, которые упоминались чаще всего, вошли в лонг-лист, который был вынесен на открытое голосование на сайте «URA.RU». За 14 дней в нем приняли участие более 74,1 тысяч пользователей.

Членам экспертного совета предстоит выбрать победителя премии из трех финалистов, которые ранее получили наибольшее число голосов. Это вице-губернатор Сергей Бидонько (34%, 25,5 тысячи голосов), мэр Екатеринбурга Александр Высокинский (21%, 15,9 тысячи голосов) и депутат гордумы Алексей Вихарев (19%, 14,1 тысячи голосов).

Список экспертного совета премии «Политик года — 2019»:

  • Николай Цуканов, полномочный представитель президента РФ в УрФО
  • Игорь Алтушкин, глава «Русской медной компании»
  • Александр Андреев, директор Фонда Святой Екатерины
  • Павел Бабиков, руководитель адвокатского бюро «Бабиков и Партнеры»
  • Алексей Беззуб, координатор проекта «РосЯма — Екатеринбург»
  • Александр Белоусов, политолог
  • Андрей Беседин, президент Уральской торгово-промышленной палаты
  • Артем Биков, председатель совета директоров АО «Интертехэлектро»
  • Алексей Бобров, акционер группы компаний «Корпорация СТС»
  • Илья Борзенков, бизнесмен, бывший вице-мэр Екатеринбурга
  • Владимир Бублик, ректор Уральского государственного юридического университета
  • Алексей Бушмаков, адвокат
  • Николай Воронин, глава Уральского института регионального законодательства
  • Ян Габинский, глава Уральского института кардиологии
  • Анатолий Гагарин, политолог
  • Алексей Глазырин, генеральный директор ГК «Ньютон»
  • Леонид Гункевич, председатель свердловского отделения «Деловой России»
  • Иван Кадочников, адвокат
  • Александр Кириллов, шеф-редактор агентства «Европейско-Азиатские новости»
  • Сергей Колосовский, адвокат
  • Ольга Ковтун, ректор Уральского государственного медицинского университета
  • Богдан Кульчицкий, директор портала 66.RU
  • Александр Левин, глава Союза журналистов Свердловской области
  • Платон Маматов, политтехнолог
  • Андрей Мозолин, директор исследовательского центра «Аналитик»
  • Олег Мошкарев, общественный представитель Агентства стратегических инициатив в Свердловской области
  • Татьяна Николаева, генеральный директор портала Накануне.RU
  • Екатерина Петрова, член Общественной палаты Екатеринбурга
  • Александр Пирогов, политолог
  • Игорь Пехотин, председатель «Союза предприятий молочной промышленности Свердловской области»
  • Сергей Плахотин, генеральный директор «Коммерсант-Урал»
  • Наталья Прошина, директор мультимедийного исторического парка «Россия-Моя история»
  • Алиса Прудникова, директор по региональному развитию Государственного центра современного искусства
  • Элеонора Расулова, гендиректор «Четвертого канала»
  • Анна Решеткина, директор концепт-агентства «Бюро100»
  • Андрей Рожков, актер шоу «Уральские пельмени»
  • Андрей Русаков, директор Центра европейско-азиатских исследований
  • Татьяна Самойлова, директор арт-холдинга «Ангажемент»
  • Андрей Симановский, глава компании «Сима-Ленд»
  • Дина Сорокина, директор Музея Б.Н. Ельцина
  • Антон Стуликов, генеральный директор телекомпании «ОТВ»
  • Илья Тыщенко, председатель екатеринбургского отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
  • Евгений Фатеев, куратор фестиваля «Стенограффия»
  • Анатолий Филиппенко, президент Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области
  • Татьяна Флеганова, председатель Всероссийской организации родителей детей-инвалидов
  • Александр Цариков, ведущий радио «Серебряный дождь. Екатеринбург»
  • Михаил Черепанов, вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей
  • Роман Шадрин, экс-директор ЦПКиО имени Маяковского
  • Алексей Швайгерт, гендиректор Центра политических технологий
  • Ирина Щукина, директор ГТРК «Урал»
Расскажите о новости друзьям
Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...