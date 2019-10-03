Победителя премии информагентства «URA.RU» «Политик года» выберет экспертный совет из 50 человек.
В него вошли известные уральцы — представители политической (в том числе полпред Николай Цуканов) и бизнес-элиты Екатеринбурга (среди них глава «Русской медной компании» Игорь Алтушкин и глава «Сима-Ленда» Андрей Симановский), видные политологи и социологи региона, общественники и руководители СМИ, ректоры главных вузов, представители сферы культуры и лидеры общественного мнения Екатеринбурга.
«„Политика года“ по версии „URA.RU“ определят не политики и чиновники (у нас в экспертном совете их только двое — высшие руководители), а люди, которые принимают решения в Свердловской области. Самые активные, креативные, творческие. Именно они придумывают, чем дальше жить региону, и могут адекватно оценить вклад политиков в его развитие», — подчеркнул шеф-редактор «URA.RU» Иван Некрасов.
Полный список номинантов составил коллектив «URA.RU»: политические обозреватели агентства выдвигали претендентов, поясняя, что общественно-полезного сделано человеком с начала года. Номинанты, которые упоминались чаще всего, вошли в лонг-лист, который был вынесен на открытое голосование на сайте «URA.RU». За 14 дней в нем приняли участие более 74,1 тысяч пользователей.
Членам экспертного совета предстоит выбрать победителя премии из трех финалистов, которые ранее получили наибольшее число голосов. Это вице-губернатор Сергей Бидонько (34%, 25,5 тысячи голосов), мэр Екатеринбурга Александр Высокинский (21%, 15,9 тысячи голосов) и депутат гордумы Алексей Вихарев (19%, 14,1 тысячи голосов).
Список экспертного совета премии «Политик года — 2019»:
- Николай Цуканов, полномочный представитель президента РФ в УрФО
- Игорь Алтушкин, глава «Русской медной компании»
- Александр Андреев, директор Фонда Святой Екатерины
- Павел Бабиков, руководитель адвокатского бюро «Бабиков и Партнеры»
- Алексей Беззуб, координатор проекта «РосЯма — Екатеринбург»
- Александр Белоусов, политолог
- Андрей Беседин, президент Уральской торгово-промышленной палаты
- Артем Биков, председатель совета директоров АО «Интертехэлектро»
- Алексей Бобров, акционер группы компаний «Корпорация СТС»
- Илья Борзенков, бизнесмен, бывший вице-мэр Екатеринбурга
- Владимир Бублик, ректор Уральского государственного юридического университета
- Алексей Бушмаков, адвокат
- Николай Воронин, глава Уральского института регионального законодательства
- Ян Габинский, глава Уральского института кардиологии
- Анатолий Гагарин, политолог
- Алексей Глазырин, генеральный директор ГК «Ньютон»
- Леонид Гункевич, председатель свердловского отделения «Деловой России»
- Иван Кадочников, адвокат
- Александр Кириллов, шеф-редактор агентства «Европейско-Азиатские новости»
- Сергей Колосовский, адвокат
- Ольга Ковтун, ректор Уральского государственного медицинского университета
- Богдан Кульчицкий, директор портала 66.RU
- Александр Левин, глава Союза журналистов Свердловской области
- Платон Маматов, политтехнолог
- Андрей Мозолин, директор исследовательского центра «Аналитик»
- Олег Мошкарев, общественный представитель Агентства стратегических инициатив в Свердловской области
- Татьяна Николаева, генеральный директор портала Накануне.RU
- Екатерина Петрова, член Общественной палаты Екатеринбурга
- Александр Пирогов, политолог
- Игорь Пехотин, председатель «Союза предприятий молочной промышленности Свердловской области»
- Сергей Плахотин, генеральный директор «Коммерсант-Урал»
- Наталья Прошина, директор мультимедийного исторического парка «Россия-Моя история»
- Алиса Прудникова, директор по региональному развитию Государственного центра современного искусства
- Элеонора Расулова, гендиректор «Четвертого канала»
- Анна Решеткина, директор концепт-агентства «Бюро100»
- Андрей Рожков, актер шоу «Уральские пельмени»
- Андрей Русаков, директор Центра европейско-азиатских исследований
- Татьяна Самойлова, директор арт-холдинга «Ангажемент»
- Андрей Симановский, глава компании «Сима-Ленд»
- Дина Сорокина, директор Музея Б.Н. Ельцина
- Антон Стуликов, генеральный директор телекомпании «ОТВ»
- Илья Тыщенко, председатель екатеринбургского отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
- Евгений Фатеев, куратор фестиваля «Стенограффия»
- Анатолий Филиппенко, президент Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области
- Татьяна Флеганова, председатель Всероссийской организации родителей детей-инвалидов
- Александр Цариков, ведущий радио «Серебряный дождь. Екатеринбург»
- Михаил Черепанов, вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей
- Роман Шадрин, экс-директор ЦПКиО имени Маяковского
- Алексей Швайгерт, гендиректор Центра политических технологий
- Ирина Щукина, директор ГТРК «Урал»