Уральские торговые центры лишатся арендаторов из-за новых огромных платежей

Для «Радуги-Парк» платежи по налогам вырастут с 14 млн рублей до 92,7 млн рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Свердловской области кадастровая стоимость нежилого имущества в среднем повысилась на 80% после масштабной переоценки, рассказала на пресс-конференции замдиректора областного центра кадастровой оценки Елена Топал. Торговые центры и сети встревожены обновленными данными — они приведут к кратному росту платежей по налогу на имущество.

С января 2020 года налог на имущество в Свердловской области будет начисляться исходя из кадастровой стоимости недвижимости, а не инвентаризационной. «URA.RU» сообщало, что одновременно с переоценкой имущества в свердловском кабмине идут споры о назначении новой ставки по налогу для предпринимателей — либо 2% либо до 1%. Владелец сети «Кировский» Игорь Ковпак в беседе с «URA.RU» сообщил, что при таком серьезном повышении кадастровой стоимости имущества налоговые платежи станут трудно подъемными для всех бизнесменов в обоих случаях.

«Мы подсчитали, что при новой методике оценки кадастровой стоимости наши платежи вырастут на 135% при ставке в 1% и на 261% при ставке в 2%, — сказал Игорь Ковпак. — Бизнесменам будет трудно выплачивать такие налоги. Посмотрите, сейчас в любом торговом центре есть свободные помещения, при том, что ставки по аренде упали. Сегодня доходы от сдачи площадей в аренду уже не те, что раньше. И не хотелось бы, чтобы пустых площадей стало еще больше и падала деловая активность».

Предприниматели фиксируют, что в некоторых случаях платежи растут даже в 3-7 раз, заметил член совета Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Сергей Козлов. «У ТЦ „Радуга-Парк“ на текущий год налог на имущество составлял 14 млн рублей, а с 2020 года поднимется до 92,5 млн рублей. У ТЦ „Гранат“ ставка вырастет с 8,8 млн рублей до 25,7 млн рублей, — сказал Козлов. — Мы настаиваем на том, что ставка должна быть 1%, а в закон должны быть включены категории льгот для социального бизнеса».

Елена Топал заметила, что раньше бизнес платил налог исходя из сильно заниженной стоимости имущества, а сейчас она приближена к рыночной.