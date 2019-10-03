В ХМАО нашли, как видео, где чиновники ругаются матом и путают слова, попало в интернет

ТРК «Пыть-ЯхИнформ» ждет ревизия Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Компрометирующее видео с участие главы Пыть-Яха Александром Морозовым и спикера городской думы Олегом Шевченко принадлежит муниципальной телерадиокомпании «Пыть-ЯхИнформ». После опубликования записи в соцсетях, сотрудников СМИ ждет проверка, сообщили «URA.RU» в пресс-службе мэрии.

«Цель, с которой оно [видео] оказалось в открытом доступе предстоит установить. Пока нельзя однозначно сказать, это была элементарная халатность или умысел. Это пока неизвестно. Проводится проверка и ведется организация работы по недопущению данных инцидентов впредь», — заявили в пресс-службе администрации Пыть-Яха.

Главный редактор телерадиокомпании «Пыть-ЯхИнформ» Жанна Матрунич в беседе с корреспондентом «URA.RU» заявила, что сама пребывает в шоке от произошедшего инцидента. «Я сама заинтересована установить, как черновой материал попал в сторонние руки. Может быть это связано с политической обстановкой в городе, у нас не спокойно. Или это хакерская атака. Но акция была спланирована, мы беседуем с коллективом, смотрим видеокамеры», — прокомментировала Матрунич.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в соцсетях появилось видео с неудачными дублями телевизионных интервью, где мэр Пыть-Яха ругается матом, а спикер городской думы забывает названия депутатских комиссий.