02 октября 2019
01 октября 2019

В ХМАО нашли, как видео, где чиновники ругаются матом и путают слова, попало в интернет

© Служба новостей «URA.RU»
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ТРК «Пыть-ЯхИнформ» ждет ревизияФото: Владимир Андреев © URA.RU

Компрометирующее видео с участие главы Пыть-Яха Александром Морозовым и спикера городской думы Олегом Шевченко принадлежит муниципальной телерадиокомпании «Пыть-ЯхИнформ». После опубликования записи в соцсетях, сотрудников СМИ ждет проверка, сообщили «URA.RU» в пресс-службе мэрии.

«Цель, с которой оно [видео] оказалось в открытом доступе предстоит установить. Пока нельзя однозначно сказать, это была элементарная халатность или умысел. Это пока неизвестно. Проводится проверка и ведется организация работы по недопущению данных инцидентов впредь», — заявили в пресс-службе администрации Пыть-Яха.

Главный редактор телерадиокомпании «Пыть-ЯхИнформ» Жанна Матрунич в беседе с корреспондентом «URA.RU» заявила, что сама пребывает в шоке от произошедшего инцидента. «Я сама заинтересована установить, как черновой материал попал в сторонние руки. Может быть это связано с политической обстановкой в городе, у нас не спокойно. Или это хакерская атака. Но акция была спланирована, мы беседуем с коллективом, смотрим видеокамеры», — прокомментировала Матрунич.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в соцсетях появилось видео с неудачными дублями телевизионных интервью, где мэр Пыть-Яха ругается матом, а спикер городской думы забывает названия депутатских комиссий.

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© Служба новостей «URA.RU»
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