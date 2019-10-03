02 октября 2019

СМИ: данные 60 млн «клиентов» Сбербанка продают на черном рынке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Нижневартовск, сбербанк, банкомат, пластиковые карты, мастеркард
Сбербанк утверждает, что у него нет 60 млн картФото: Александр Елизаров © URA.RU

Персональные данные миллионов клиентов Сбербанка могли оказаться на черном рынке. Продавцы базы уверяют, что у них имеется доступ к данным 60 млн кредитных карт. Если это так, это самая масштабная утечка в российском банковском секторе, сказал журналистам основатель DeviceLock Ашот Оганесян.

Объявление о продаже базы данных появилось на заблокированном Роскомнадзором форуме. Продавец предлагает потенциальным покупателям для ознакомления фрагмент из 200 строк. Полная же база разбита на 11 частей — столько же у Сбера территориальных отделений, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Оганесяна.

По его словам, в DeviceLock проанализировали около 240 записей из предполагаемых 60 млн и сделали вывод, что это данные реальных людей, имеющих карты в Сбербанке. «Это самая большая и подробная банковская база данных, которая когда-либо попадала к нам с черного рынка», — заключил собеседник издания.

В самом банке заявили, что изучают информацию. При этом там отметили, что внешний взлом системы невозможен, поскольку базы данных клиентов изолированы от внешней сети. Более того, заявленный объем карт в несколько раз превышает количестве активных кредиток.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...