Подозреваемых в краже человека задержали Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Молодого человека похитили возле торгового центра «Гипер сити» в Кургане. Об этом сообщается в местном паблике. Мужчину избили, силой посадили в машину и увезли.

«Побейте меня и все, давайте поговорим», — просил курганец, когда злоумышленники силой сажали его в автомобиль. Рядом стояла девушка, которая кричала: «Ты все знал, зачем прятался». Видео похищения сняли очевидцы, которые находились рядом, его они выложили в соцсети «ВКонтакте» в группе «Инцидент Курган».

В городе был введен план перехват, рассказали «URA.RU» в пресс-службе областного УМВД.

«По поступившему в полицию сообщению был введен план перехват. В результате оперативных совместных действий сотрудников полиции и Росгвардии автомобиль и находившиеся в нем лица задержаны. Материалы направлены в СУ СКР для принятия процессуального решения», — рассказала «URA.RU» руководитель пресс-службы УМВД Курганской области Елена Радаева.

Как себя чувствует пострадавший, сколько всего подозреваемых и где они сейчас находятся, в ведомстве не уточнили. В Следственном управлении отметили, что будут готовы рассказать подробности, как только материалы о происшествии поступят в ведомство.