07 октября 2019
06 октября 2019
05 октября 2019
04 октября 2019

Стали известны подробности похищения человека в Кургане

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, суд, наручники, конвой
Подозреваемых в похищении человека оказалось троеФото: Илья Московец © URA.RU

Следственный комитет сообщил подробности похищения человека, которое произошло 6 октября у торгового центра «Гипер сити» в Кургане. Подозреваемые требовали денег у похищенного, сообщает пресс-служба областного СУ СКР.

«Трое жителей города, в том числе молодая девушка, напали на 18-летнего потерпевшего. Применив насилие, злоумышленники посадили юношу в автомобиль и увезли на окраину города с целью истребования от него денежного долга», — говорится в релизе ведомства.

Машину подозреваемых задержали сотрудники полиции и Росгвардии. Трое злоумышленников задержаны. Сейчас следствие выясняет подробности происшествия. Уголовное дело возбуждено по статье 126 УК РФ «Похищение человека».

Видео похищения сняли очевидцы. Кадры они выложили в соцсети «ВКонтакте» в группе «Инцидент Курган».

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...