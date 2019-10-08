Стали известны подробности похищения человека в Кургане

Подозреваемых в похищении человека оказалось трое Фото: Илья Московец © URA.RU

Следственный комитет сообщил подробности похищения человека, которое произошло 6 октября у торгового центра «Гипер сити» в Кургане. Подозреваемые требовали денег у похищенного, сообщает пресс-служба областного СУ СКР.

«Трое жителей города, в том числе молодая девушка, напали на 18-летнего потерпевшего. Применив насилие, злоумышленники посадили юношу в автомобиль и увезли на окраину города с целью истребования от него денежного долга», — говорится в релизе ведомства.

Машину подозреваемых задержали сотрудники полиции и Росгвардии. Трое злоумышленников задержаны. Сейчас следствие выясняет подробности происшествия. Уголовное дело возбуждено по статье 126 УК РФ «Похищение человека».

Видео похищения сняли очевидцы. Кадры они выложили в соцсети «ВКонтакте» в группе «Инцидент Курган».