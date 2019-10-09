В уральской школе, чьи ученицы подрались в лесу, назвали причины конфликта

Ссору между школьницами вызвала оскорбительная записка, вложенная в учебник Фото: Анна Майорова © URA.RU

Конфликт между двумя школьницами в поселке Боровский (Тюменская область), о котором ранее сообщили СМИ, произошел из-за оскорбительной записки, которую одна из девочек вложила в учебник. Об этом стало известно после проверки в школе, рассказали «URA.RU» в пресс-службе администрации Тюменского муниципального района.

Директор школы Ирина Бакланова, узнав о случившемся, поручила установить участников конфликта. Уже на следующий день в учебное заведение вызвали родителей девочек. Выяснилось, что два шестых класса поссорились из-за некой записки с оскорблениями. Учащиеся решили выяснить отношения после уроков, долгое время ходили толпой по поселку и в итоге оказались в лесополосе.

Несмотря на то, что в МВД подтвердили информацию о драке, в самой школе отрицают факт нанесения побоев. «Родители осмотрели детей и не обнаружили у них травм или повреждений. За помощью в поликлинику никто не обращался, и писать заявление в полицию родители тоже отказались, возмущенные раздутой вокруг инцидента шумихой», — утверждают в школе. Отмечается, что драки удалось избежать благодаря женщине, которая разогнала собравшихся в лесу подростков. С участниками конфликта провели профилактическую беседу.

О драке школьниц ранее анонимно рассказала жительница Боровского в местном сообществе во «ВКонтакте». По словам женщины, она увидела, как шестиклассница пинала свою ровесницу по голове. Очевидица остановила драку. Информацию об этом подтвердили в УМВД по Тюменской области.