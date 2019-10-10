Будущий прокурор Ямала перед переездом вышел на прежнюю работу

Источники «URA.RU» считают, что Анатолий Васильев хочет закончить текущие дела Фото: Прокуратура магаданской области magoblproc.ru (Архивный снимок)

Прокурор Колымы Анатолий Васильев, который в ближайшее время должен возглавить надзорное ведомство Ямала, вернулся из отпуска, сообщил источник «URA.RU» в Магаданской области. По мнению других инсайдеров, Васильев может решать незавершенные дела в регионе.

Васильев все еще исполняет обязанности прокурора Магаданской области. «Вышел сегодня, 10 октября, из отпуска. Ждем указ, который опубликуют. Администрация президента настолько автономна, что не дает комментариев. Как будет указ, только тогда он уедет [на Ямал]», — уточнил инсайдер.

В пресс-службе прокуратуры ЯНАО агентству сообщили, что действующий глава окружного ведомства Александр Герасименко все еще находится в отпуске. Когда он вернется на работу, в прокуратуре уточнить не смогли.

По информации другого источника «URA.RU», близкого к силовым структурам, главы ведомств часто уходят в отпуск перед увольнением. «Обычно они берут отпуск с последующей отставкой, но иногда они выходят после отдыха на работу, чтобы решить все текущие задачи и передать дела», — объяснил он.

Ранее «URA.RU» сообщало, что оба силовика ушли в отпуск перед возможной отставкой и переходом на новые должности. Недавно появилась информация о возможном переходе Герасименко в Уральскую транспортную прокуратуру. Также сообщалось, что он перестал появляться на публичных мероприятиях на Ямале. Кандидатуру нового прокурора уже согласовали депутаты окружного Заксобрания.