09 октября 2019
08 октября 2019

В Зауралье оштрафовали директора компании, которую связывают с вице-спикером облдумы

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание бюджетного комитета Курганской областной Думы. Курган, исламов марат, задумчивость, руки в замок
Марат Исламов утверждает, что продал «Шумихинский пряник»Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Директор компании «Шумихинский пряник» Константин Епифанцев оштрафован на 40 тысяч рублей за нарушения правил банкротства предприятия. Предприятие связывают с вице-спикером Курганской облдумы Маратом Исламовым, но сам он эту связь отрицает.

«Привлечь Епифанцева Константина Валерьевича к административной ответственности», — говорится в тексте судебного решения, опубликованного в картотеке арбитражных дел. Дело в отношении директора компании возбуждалось по ч.4 ст. 14.13 КоАП РФ (неправомерные действия при банкротстве, воспрепятствование деятельности конкурсного управляющего).

Оштрафовать Епифанцева требовал прокурор Шумихинского района. «Учредительные документы и документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности, подлежат передаче внешнему управляющему. Данные требования директором ООО „Шумихинский пряник“ были проигнорированы», — пояснили в пресс-службе облпрокуратуры. Епифанцев уже передал все документы конкурсному управляющему Сергею Маркову.

«Шумихинский пряник» признан банкротом по требованию регионального УФНС в августе. Открыто конкурсное производство. По данным ЕГРЮЛ, компания через ЗАО «Шумихинский Хлеб» принадлежит АО «Кургансемена», председателем совета директоров которого является Исламов. Сам политик заявлял «URA.RU», что продал эти активы и больше не имеет к ним отношения.

Епифанцев также является главой компании «Возрождение». В июне директор «Катайскгаза» Айдар Абашев заявлял «URA.RU», что «Возрождение» отказывается оплачивать полумиллионные долги за заправку машин газом. Он утверждал, что эта компания также связана с Исламовым и его женой, которые в 2019 году «технично вышли из бизнеса».

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