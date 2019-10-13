12 октября 2019

Постпред России при ЕС рассказал, как Европе не стать «захудалым задним двором»

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Чижов дал дельный совет европейским политикамФото: Википедия

Евросоюз может превратиться в «задний двор» мировой политики и экономики, если не сделает несколько простых шагов, считает российский постпред при ЕС Владимир Чижов. Заявление дипломат сделал в рамках 17-го Родосского форума «Диалог цивилизаций».

По словам Чижова, Евросоюзу уже сейчас стоит задуматься о сотрудничестве с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). «Единственный путь для того, чтобы Евросоюз уже в этом веке не превратился в захудалый „задний двор“ мировой экономики и политики — это объединение Европы или даже Евразии от Лиссабона до Владивостока», — заявил дипломат, его слова приводит РИА «Новости».

Постпред добавил, что Европе пора отказаться от «искусственных барьеров» в виде санкций и перестать подменять международное право неким «миропорядком, основанным на правилах».

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