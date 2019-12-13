Мэрия зауральского города решила собирать деньги за бесплатные путевки в детские лагеря

С родителей хотели брать плату в 1100 рублей за путевки, которые должен оплачивать бюджет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Администрация Шадринска Курганской области планировала собирать деньги с родителей за отдых детей в загородных лагерях, который должен полностью оплачиваться бюджетом. О нарушениях в подготовленном мэрией проекте документа «URA.RU» рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Путевки в организациях отдыха и оздоровления детей на весну, осень и зиму по региональному закону должен полностью оплачивать областной бюджет. «В нарушение указанных требований проектом постановления администрации Шадринска в стоимость путевки неправомерно включена дополнительная родительская плата в размере 1100 рублей», — уточняют в пресс-службе надзорного органа.

Помимо этого, проект предусматривал, что путевки в загородный лагерь за счет областного бюджета можно приобретать лишь для детей, проживающих в Шадринске, хотя такое право предоставлено всем несовершеннолетним в Курганской области. Прокуратура потребовала от администрации устранить выявленные нарушения.

В администрации Шадринска «URA.RU» пояснили, что замечания от прокуратуры поступили еще при разработке документа, на стадии его согласования с прокуратурой. «Положения, признанные прокуратурой незаконными, из документа исключены», — заявили в мэрии.