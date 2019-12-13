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Сегодня 13 декабря, пятница. И вот главные новости к этому часу:
Президент Украины Владимир Зеленский ответил главе РФ Владимиру Путину на стишок «А у нас в квартире газ». Украинский лидер три дня придумывал, как отреагировать на фразу президента России.
Банк России в пятый раз за год снизил ключевую ставку. Тем временем экономисты дали прогноз о том, что произойдет с ключевой ставкой в следующем году.
Около 25 миллионов россиян могут попасть в список невыездных из страны. Рассказываем, кто рискует остаться без отпуска за границей в 2020 году.
Если к 2024 году не повысится рождаемость, то убыль населения в России достигнет полумиллиона человек в год. При этом в Минтруде заявили, что рекордная убыль россиян была ожидаема. В ведомстве уже знают, как побороть демографический кризис.
Россияне боятся потерять трудовой стаж из-за перехода на электронные трудовые книжки. В Пенсионном фонде России высказались о рисках нововведения для жителей страны.
Экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко объяснил уход с поста на своей странице в Instagram. Напоминаем, глава Иркутской области был отправлен в отставку 12 декабря 2019 года.
Свердловского чиновника Александра Гудача обвинили в присвоении функций президента. Когда местные жители пришли к Гудачу жаловаться на высокие платежи за тепло, он назвал себя Владимиром Путиным.