«Я для вас Путин!» У уральского чиновника заподозрили манию величия

Гудач утверждает, что не сравнивал себя с Путиным Фото: eurasia-forum.ru

Заместителя главы Горноуральского городского округа (Свердловская область) Александра Гудача обвинили в присвоении функций президента. По словам жителей села Покровского, чиновник заявил им на собрании: «Зачем вы куда-то пишете! Я для вас Путин! Все равно все ваши заявления вернутся ко мне, и я все буду решать». Издание «Новый город» пишет, что такие слова прозвучали, когда жители обратились к Гудачу по вопросу высоких платежей за тепло.

Сам Гудач в разговоре с корреспондентом «URA.RU» все отрицает. «Я таких слов не говорил. Я за Путина сам кому угодно в морду дам. Глава администрации теперь по мне служебную проверку назначил. Будем требовать, чтобы предоставили доказательства, что я так говорил. Я думаю, что это провокация накануне прямой линии с президентом 19 декабря. Я уже два года не работаю в этом селе, последний раз был там в информационный день в начале 2019 года».