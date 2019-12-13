Зеленский спустя три дня ответил Путину на стишок «А у нас в квартире газ»

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на фразу российского лидера Владимира Путина о газе, которую он произнес после переговоров «нормандской четверки».
По итогам встречи в Париже 9 декабря Путин, говоря о возможности заключения нового контракта на транзит и поставку газа из России на Украину, вспомнил детский стишок: «А у нас в квартире газ, а у вас? И у вас есть, и будет».
Ведущая программы «Право на власть» на канале «1+1», беседуя с Зеленским, повторила ему эту же фразу, на что глава государства ответил: «А у нас газопровод. И в этом баланс». При этом он выразил уверенность в том, что страны продлят контракт по транзиту, который будет основываться на экономических, а не политических интересах.
Встреча лидеров «нормандской четвёрки» (России, Украины, Франции и Германии), как напоминает RT, прошла в Париже 9 декабря. Там же Владимир Путин и Владимир Зеленский провели двусторонние переговоры, по итогам которых президент России сказал, что остался доволен встречей с украинским коллегой.