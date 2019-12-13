Бывший губернатор Левченко объяснил свою отставку

Экс-глава Иркутской области Сергей Левченко ушел в отставку ради жителей региона. Так он объяснил свое решение на личной странице в Instagram.
«Я принял решение уйти в отставку по собственному желанию, поскольку в сложившейся ситуации это будет лучше для жителей родной для меня Иркутской области», — написал Левченко. Он поблагодарил коллег, которые работали вместе с ним, не обращая внимания на партийную принадлежность и критику.
Левченко напомнил о том, какая работа была проделана в регионе с 2015 года, когда он стал губернатором. Он также поблагодарил жителей области, которые выбрали его главой региона.
Экс-губернатор Иркутской области был отправлен в отставку 12 декабря указом президента России Владимир Путин. Глава государство принял заявление Левченко, которое он написал по собственному желанию, напоминает «Национальная служба новостей». Врио главы региона назначен замминистра МЧС Игорь Кобзев.