Мединский осудил россиян за любовь к голливудским фильмам

Владимир Мединский уверен, что российский кинематограф лучше зарубежного Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российский зритель незаслуженно пренебрежительно относится к отечественным кинокартинам. Об этом заявил министр культуры РФ Владимир Мединский.

«Мы снимаем сериалы сейчас, на мой взгляд, существенно выше среднемирового уровня», — сказал в эфире «Говорит Москва» Владимир Мединский. По его мнению, отечественные сериалы лучше зарубежных уже потому, что российские картины — «о нашей жизни, а не о проблемах штата Мичиган». При этом министр отметил, что российскому зрителю следует больше ценить производство собственных авторов и продвигать отечественный контент.

Также Мединский поделился, что с печалью наблюдает за разницей кассовых сборов российских и американских кинокартин. «Есть такая откровенная дешевая попкорновая шняга, прямо стыдно бывает 10 минут на это потратить», — сказал министр о некоторых зарубежных фильмах. При этом он заявил, что ставит некоторые российские блокбастеры выше зарубежных.

Ранее министр культуры РФ признал работу по продвижению российского кино неэффективной, напоминает RT. Также Мединский объявил о том, что подконтрольное ему ведомство планирует создать eдиную федеральную кинокомиссию, передает агентство Nation News.