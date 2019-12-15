Американцы похвастались технологией доставки людей в любую точку планеты за час

В США объявили, что владеют технологией, которая способна транспортировать человека в любую точку Земли менее, чем за час. Громкое заявление сделал генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст.
Кваст, выступая перед студентами одного из колледжей отметил, что новая технология может быть осуществлена уже сейчас. При этом речь идет не о развитии существующих наработок, а о новинке, пишет РИА «Новости» со ссылкой на американское издание The Drive. Журналисты считают, что речь идёт об инновационной разработке американских военных.
Генерал не стал рассказывать студентам о принципе действия метода, но заверил, что он возможен.
Кваст покинул свой пост 1 сентября. По одной из версий, он выступал с заявлениями о космических технологиях, не согласованными с командованием. Генерал в ВВС США считался одним из передовых разработчиков космической инженерии.