Анатолий Артамонов также может занять должность вице-спикера Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в губернаторском корпусе

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, который занимает свой пост уже 19 лет, после отставки уйдет в Совет Федерации. Об этом сообщил источник в парламентских кругах.

«Артамонов будет выдвинут от исполнительной власти Калужской области и в палате возглавит комитет по бюджету и финансовым рынкам», — пишет РБК. Отмечается, что он займет место Евгения Бушмина, который скончался в начале октября.

Помимо этого, Артамонов может занять пост вице-спикера, который ранее также занимал покойный. Полномочия главы Калужской области истекают в 2020 году. Губернатор не планирует выдвигаться на второй срок, передает «Национальная служба новостей». Источники РБК в заявляют, что отставка Артамонова может быть связана с очередной ротацией глав российских регионов. В администрации главы региона «URA.RU» попросили направить официальный запрос.

Анатолий Артамонов является вторым после главы Белгородской области Евгения Савченко долгожителем среди российских губернаторов. Он возглавляет Калужскую область с 2000 года.