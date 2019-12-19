В Курганской области ребенка прописали в заброшенном доме

В разрушенный дом в Шадринском районе продолжают прописывать людей Фото: Анастасии Березиной

Жительница Шадринска в Курганской области вместе с ребенком прописана в доме, где невозможно жить. Разрушенное здание никому не принадлежит, семья вынуждена снимать квартиру. Об этом Анастасия Березина рассказала «URA.RU».

Дом находится в поселке Красная звезда Шадринского района. «В нем вначале отключили воду, потом отопление. Люди съехали. Дом стоит, его разбирают. Несмотря на это моего ребенка туда прописали», — уточнила Березина.

Дом когда-то построило местное сельхозпредприятие, потом оно обанкротилось, но на баланс муниципалитета здание не взяли. При этом семья Березиных квартиру не приватизировала. Девушка обращалась во все инстанции, начиная от Генпрокуратуры, заканчивая администрацией Шадринского района (копии ответов есть в редакции).

«Березина стоит на учете в Краснозвездинском сельсовете в качестве нуждающейся в предоставлении жилого помещения… В связи с тем, что жилищными помещениями и финансовыми средствами сельсовет не обладает, возможность обеспечения жильем отсутствует», — ответили девушке из приемной президента РФ в Курганской области. При этом уточнили, что дом не признан аварийным и не может попасть в программу переселения.

«С моей зарплатой медсестры ипотеку не дают. Почему у нас всеми льготами пользуются чиновники и их дети? Если нам нет смысла в очереди стоять, почему не могут выдать землю под строительство дома?», — возмутилась Березина.

Получить комментарии в администрации района и в сельсовете «URA.RU» не удалось, по телефону не ответили. Дозвониться до главы Шадринского района Владимира Осокина в течение нескольких дней также не получилось.