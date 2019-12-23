Жители Кургана выйдут на митинг против управляющей компании

Жители Кургана не могут избавиться от управляющей компании, чтобы создать ТСЖ Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жильцы многоэтажного жилого дома в Кургане 29 декабря выйдут на митинг против управляющей компании (УК). Организацию они обвинили в том, что она не позволяет жильцам отказаться от услуг. Об этом «URA.RU» рассказал житель дома №53 по ул. Отдыха Юрий Бесфамилов.

Мужчина уточнил, что от имени жильцов жаловался на ООО «Курганскую управляющую компанию» депутатам Госдумы, в Минстрой, в администрацию Кургана и правительство области. «Действия, вернее бездействия чиновников привели народ нашего района к выводу, что нужно выходить на митинг, который состоится 29 декабря в 15-00 во дворе дома 53 по ул. Отдыха», — уточнил «URA.RU» Бесфамилов.

Причина конфликта с управляющей компанией — большинство жильцов дома хотят сами им управлять, создав ТСЖ. Но управляющая компания, со слов Бесфамилова, проводит свои собрания и подделывает подписи жильцов. Активисты дома не раз обращались в суды.

«На следующий день после вынесения решения суда в пользу жильцов, УК провела собрание собственников. Сфальсифицировав 40 подписей, компания сдала документы без проверки, оставив дом в своем управлении», — рассказал Бесфамилов. Он уточняет, что по закону голосовать можно сколько угодно, а в суд подавать бессмысленно.

Получить оперативные комментарии в ООО «Курганская управляющая компания» «URA.RU» не удалось. Директора Сергея Кириченко не оказалось на месте. Секретарь в приемной пообещала передать ему суть обращения.

В администрации города также оперативно не ответили. В мэрию направлен письменный запрос.