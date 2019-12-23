В Тюмени провалилась акция против планов губернатора

Тюменские экоактивисты пытаются отстоять лог Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тюмени провалилась протестная акция экоактивистов против строительства студенческого кампуса в центре города. Такое мнение «URA.RU» высказал политолог Андрей Шуклин. Он считает, что экологический протест поддержало слишком мало людей.

«Я читал, что на акцию пришло около пятидесяти человек. Это полный провал. У нас в магазинах перед Новым годом очереди больше. В то же время, я думаю, что это говорит о реальном положении общественного мнения по поводу застройки лога. Строить кампус надо, и это однозначно. Пустырь на этом месте никому не нужен», — уверен Шуклин.

По его словам, в свое время многие были против строительства тюменской набережной и реконструкции Гилевской рощи. Но после завершения работ, эти локации стали центром притяжения для тюменцев и гостей города.

Акция «Обнимем лог» была организована экологическим движением «Зеленый хоровод». Это не первая попытка активистов привлечь внимание к вопросу строительства кампуса на месте лога. Ранее они уже проводили там масштабную уборку территории и собирали подписи в поддержку запрета строительства.

От общения с журналистами «URA.RU» экоактивисты отказались.

В ноябре губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал о планах по строительству на территории лога студенческого кампуса общей стоимостью 4 миллиарда рублей.