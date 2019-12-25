В тюменской ИК-19 загорелся спортзал (архивное фото) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тюмени горит одно из зданий лечебно-исправительной колонии №19. Об этом «URA.RU» сообщили в УФСИН по Тюменской области.

«Загорелось здание спортзала, которое находится за жилой территорией колонии. Потому эвакуация заключенных не потребовалась. Жертв нет», — рассказали в пресс-службе ведомства. В региональном управлении МЧС подтвердили возгорание. «Пожар продолжают устранять. Причины возгорания еще не установлены. На его тушение было отправлено 64 человека и 24 единицы техники, а так же два звена газодымозащитной службы», — добавили спасатели.

Это уже второй случай возгорания в исправительных учреждениях Тюмени за последние три месяца. 28 сентября в городе загорелась ИК-4. Тогда обошлось без жертв и пострадавших.

Фото: группа ЧП «Тюмень» в соцсети «ВКонтакте»