После публикации «URA.RU» прокуратура проверит, почему тюменцы несколько дней жили без тепла

В тюменской многоэтажке тепла не было несколько суток Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Новости "URA.RU" работают!

После публикации «URA.RU» о том, что в Тюмени замерзают жители многоэтажки, прокуратура начала проверку УК «Строй-Сиб». Об этом агентству рассказал в пресс-службе ведомства. Тепла в доме на улице Малая Боровская, 7 не было несколько суток.

«Прокуратура Тюменской области организовала проведение проверок, по результатам которых будет принято решение о внесении актов реагирования», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе прокуратуры Тюменской области

28 декабря тюменцы остались без тепла на трое суток. Жильцы дома вызывали сантехников из УК «Строй-Сиб», на балансе которой находится многоэтажка, но так ничего и не добились.

Получить оперативный комментарий от директора управляющей компании агентству не удалось. Он не ответил на звонок корреспондента.